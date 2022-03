Bayern-trenar Nagelsmann håpar å få behalde stjerneduo

sport

Med Robert Lewandowskis hat trick og Thomas Müllers to skåringar i den overlegne 7-1-sigeren på tysdag mot Salzburg i Meisterligaen, viste stjerneduoen endå ein gong kva verdi dei har for Bayern München.

Kontraktane til begge spelarane går ut neste år, og Bayern vil strekkje seg langt for å behalde begge to.

Den bayerske ballkunstnaren Müller (32) har vore i klubben heile den profesjonelle karrieren sin, medan 33 år gamle Lewandowski kom i 2014 frå Borussia Dortmund og har sidan imponert med skåringsrekordane sine.

Hat tricket som Lewandowski skåra dei første 23 minutta i meisterligaoppgjeret på tysdag, var det raskaste hat tricket som er skåra i turneringas historie. Dermed har Bayern Münchens spissjuvel skåra 42 mål så langt denne sesongen, og han er òg toppskårar i denne utgåva av Meisterligaen med dei 12 skåringane sine.

– Det kjem ikkje som noka overrasking at eg gjerne vil behalde begge to i lang tid, sa Bayern-trenar Nagelsmann etter storsigeren.

– Dei er i upåklageleg god form og har ein utruleg statistikk saman. Eg har òg eit godt forhold til dei, og begge to jobbar med å implementere ideane mine i spelet sitt på banen. I så måte er jobben min gjort og eg håpar å halde fram med dei. Eg håpar dei tenkjer det same, og at det skal ordne seg.

Müller ønskte ikkje å dvele ved kontraktsmessige spørsmål tysdag, og uttalte:

– Kva som skjer med dei andre veit eg ikkje. Og kva som skjer med meg, vil eg ikkje seie.

Lewandowski og Müller vil vere nøkkelspelarar for det titteljagande laget frå Sør-Tyskland. No jaktar Bayern på å kunne krone sesongen i år med å vinne den sjuande meisterligatittelen til laget og tiande strake Bundesliga-tittel.

(©NPK)