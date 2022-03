Avis: Dansk midtbanespelar går til Brann no

sport

Det er den danske avisa Nordjyske som hevdar å ha kjelder på at Børsting blir Brann-spelar tidlegare enn først anteke.

Den danske superligaklubben vart samd med Brann om ein overgang i februar. Avtalen innebar likevel at Børsting først bytte klubb frå sommaren av.

No blir klubb-bytet etter seiande gjennomført tidlegare enn opphavleg planlagt.

AaB-spelarane helsa onsdag for første gong på den nye trenaren sin, Lars Friis. Det var utan Børsting.

At overgangen til Brann no blir gjennomført, skal sikre Aalborg eit millionbeløp, i staden for at Børsting går gratis til sommaren.

27-åringen fekk med seg 208 kampar for AaB og skåra 17 mål.

(©NPK)