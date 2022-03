Ukrainske Malinovskij månadens spelar i Serie A

sport

Det melder Serie A på Twitter. Atalanta-spelaren Malinovskij har engasjert seg i krigføringa mot heimlandet sitt mellom anna på Twitter.

Då han skåra mot Olympiakos i Europaligaen 25. februar, hadde han ei melding under drakta: «No war in Ukraine.»

Utmerkinga til Malinovskij er openbert ei symbolsk handling av Serie A. Atalanta har to tap, éin siger og éin uavgjort i februar i serien. Malinovskij har starta berre to av kampane og vore innbytar i éin av dei. I 4-0-sigeren over Sampdoria var han ute med skade.

