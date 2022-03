Stabæk-kaptein Amankwah legg opp

sport

– Det ser dessverre ut som at eg er nøydd til å gi meg med fotball. Erklæringane frå legane er veldig klar på at det ikkje er ein god idé å spele vidare med den operasjonen eg har hatt i nakken, seier Amankwah til Stabæks nettside.

Bergensaren har vore i Stabæk sidan 2019 og spelt 48 kampar for klubben.

– Det er ikkje ideelt, men det er sånn som det er. Viss eg skal snu litt på det, hadde det vore mykje verre då eg var 22 enn når eg er 33 og fyller snart 34. Eg er meir takksam over det eg har fått oppleve, heller enn at eg er sutrete for at det sluttar på denne måten, seier han.

Under ei trening i september 2021 pådrog han seg ein prolaps i nakken.

– Eg har hatt utstrålande nervesmerter i begge skuldrene. Det har vore som eit knivstikk under kragebeinet. Å køyre over fartshumpar har vore så vondt at eg har halde på svime av. Det har vore dei jævligaste smertene eg har hatt, sa Amankwah om det i 2021.

Amankwah starta karrieren I Fana. I 2007 vart han ein del av Brann før han vart Sandefjord-spelar i 2012. I 2015 gjekk karrieren nedover etter skadetrøbbel, og bergensaren var nokre månader i Tønsberg. Derfrå gjekk han til Hobro og leverte to gode sesongar i den danske toppligaen.

