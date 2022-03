RBK får nei frå HamKam – slepper ikkje Eriksen

sport

Tidlegare HamKam-trenar Kjetil Rekdal er Rosenborg-sjef og vil ha Eriksen i stallen sin. RBK har komme med to tilbod til Hamar-klubben og fått nei.

– Rosenborg har komme med svært sterke bod og har fått beskjed om at eg ikkje er til sals. Dette er dårleg gjort. Eg skulle gjerne fått prate med RBK. Å spele for Rosenborg har vore ein draum for meg så lenge eg kan hugse, seier Eriksen til Hamar Arbeiderblad.

Han er ein stor yndling på Hamar.

– Uaktuelt å selje han. Det er tre og ei halv veke til seriestart, seier sportssjef Espen Olsen til VG.

