Gamst Pedersen klar for Åsane

Den rutinerte midtbanemannen gjekk gjennom den medisinske testen tysdag ettermiddag, og Åsane skriv på nettsida at 40-åringen er klar på ein eittårig avtale.

– Vi har to tankar i hovudet samtidig når vi gjer dette. Den eine er kortsiktig, og den andre er langsiktig. Åsane skal inn i ein beintøff OBOS-liga denne sesongen. For oss blir det avgjerande å få komponert ein god nok tropp og eit slagkraftig lag til å gjere ein god sesong. Gamsten er ingen ungdom, men ein spelar på godt nivå som vil gjere oss sterkare, seier sportssjef Kåre Ingebrigtsen.

BA var på plass då Pedersen kom til Flesland tidlegare på dagen.

– Eg skal prate med Kåre først, og så får vi sjå kva vi finn ut. Det er fint vêr og litt sol, det er mørkt oppe i nord, sa Pedersen.

Ingebrigtsen har sagt at Pedersens namn vart aktuelt under ein prat med agenten hans Tore Pedersen på ein treningsleir i Marbella i Spania, og at etter det gjekk det «slag i slag».

Pedersen har 83 landskampar for Noreg. Dei to siste sesongane har midtbanemannen spelt for Alta på nivå tre i norsk fotball. No blir det truleg eitt nivå opp for den evigunge vadsømannen.

Kristoffer Nesse Stephensen har òg signert for Åsane. 30-åringen har signert ein toårskontrakt med klubben han allereie har 87 kampar for. Han rakk å skåre elleve mål før han forlét klubben i 2017.

