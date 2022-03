sport

Ifølgje BA er det ein medisinsk test som står att før «Gamsten» er klar for Åsane på ein eittårskontrakt.

Sportssjef Kåre Ingebrigtsen i Åsane vil ikkje kommentere saka.

Pedersen har 83 landskampar for Noreg. Dei to siste sesongane har midtbanemannen spelt for Alta på nivå tre i norsk fotball. No blir det eitt nivå opp for den evigunge vadsøværingen.

(©NPK)