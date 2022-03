Vilde Nilsen i tårer etter fiasko: – Det kjennest som hjartesorg

sport

– Det kjennest ekstremt kjipt. Det er ein distanse eg har trena og gledd meg til i to år og lagt inn så utruleg mykje energi og tid i. Det kjennest som hjartesorg. Det kjennest som at nokon har slått opp med meg. Det er dette som er jobben min, og det er ekstremt tøft å svelgje dette, fortalde ho gråtande til NRK.

Nilsen var siste startande i ståande klasse. Etter fem kilometer slutta tida hennar å bli oppdatert, og det vart etter kvart klart at ho hadde brote. Til liks med fleire av dei funksjonsfriske utøvarane i OL kan høgda og forholda på arenaen i Zhangjiakou ha spelt inn for Nilsen.

– Det går bra med Vilde, men ho er lei seg. Det var ikkje den starten vi håpa på, sa trenar Magnus Evenby til NRK.

Øvinga vart vunnen av Natalie Wilkie frå Canada. Sydney Peterson frå USA tok sølvet, medan canadiske Britanny Hudak kom på bronseplass.

– Lugga i skia

Evenby forklarte at Nilsen kjende seg tung gjennom heile konkurransen.

– Eg vart glidd frå av folk som bruker éin stav. Det lugga i skia, og det stoppa nesten heilt opp. Eg snubla nesten tre–fire gonger i løypa, erkjende 21-åringen.

– Det kjennest som at ingenting er ordentleg førebudd, la ho til.

21-åringen frå Tromsø er ein av Noregs klaraste gullfavorittar, men spørsmålet før start var kor godt ho tolte høgda i Beijing. Ho vart òg koronasmitta ein månads tid før avreise til Kina. Det vart likevel meldt at ho var i god form.

Lite høgd

– Vi har nok ikkje hatt den beste oppladinga, når vi berre har vore i høgda nesten fire veker til saman i mitt liv, i alle fall, seier Nilsen.

Trenar Evenby påpeikar at det er mange på laget som har lite erfaring med høgd, men seier òg at han trur det er fleire usikkerheitsmoment rundt konkurransen på måndag for Nilsen.

Nilsen tok to gull under VM i snøsport på Lillehammer i januar. Frå før har ho sølv frå Paralympics i 2018 og fire gull frå para-VM i 2019.

