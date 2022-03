Sigeren glapp for Hovland i Florida – klatrar til topp tre på rankinga etter 2.-plass

sport

Hans lange birdieputt på siste hol hadde rett retning, men stoppa 30 centimeter før holet. Dermed var sigershåpet ute.

– Eg slo eit herleg innspel, og hadde ikkje vinden blåse opp akkurat då så ville den lege heilt inntil holet. Eg hadde mykje marginar med meg dei to første dagane, men det butta litt mot dei to siste, sa Hovland til Discovery.

Han delte 2.-plassen med Billy Horschel og Tyrrell Hatton.

Fem bogeyar på dei elleve siste hola vart for mykje for Hovland, som hadde to slags leiing så seint som etter 11. hol på avslutningsrunden. Ein lei tendens til å hamne i sandgravene øydela for Hovland då alt skulle avgjerast i turneringa med total premiesum på 12 millionar dollar.

– Eg kjempa hardt og synest eg gjer mykje bra, men det er frustrerande når ein gjer bogey frå stader der ein skal greie par. Det vart litt for mange gonger, og eg har ikkje råd til det. Ein kan ikkje tre-putte, sa han til Discovery.

Bra erfaring

– Det er ei bra erfaring berre å vere med, og kjenne på nervane. Det er ein tøff bane, og det er skikkeleg press på kvart slag.

Etter å ha gått dei to første rundane på 69 og 66 slag brukte han 75 og 74 slag på dei to siste. Totalt enda han fire slag under par. Scheffler var åtte slag bak Hovland halvvegs i turneringa, men avslutta med 68 og 72 slag.

Amerikanaren, som Hovland gjekk den siste runden saman med, verka tidleg som den farlegaste konkurrenten, sidan dei to spelarane som delte leiinga før siste dag fekk ein marerittstart på siste runde. Etter kvart utvikla det seg til ein spennande innspurt mellom mange spelarar.

Horschel melde seg på igjen med ei god avslutning, og først då han missa birdieputten på siste hol kunne Scheffler juble for siger. Hovland klatrar med 2.-plassen sin til tredjeplass på verdsrankinga.

