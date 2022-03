Russiske og kviterussiske spelarar blir utestengde frå internasjonal handball

sport

Grepet blir teke som ein konsekvens av krigshandlingane i Ukraina. Det internasjonale forbundet opplyser om avgjerda i ei pressemelding måndag.

Som ein konsekvens vil Russland ikkje få delta i U20-VM og U18-VM for kvinner. Ei heller er det aktuelt å gi landet moglegheita til å vere med i verdsmeisterskapen i sommar i sandhandball for menn.

Det internasjonale handballforbundet (IHF) viser til at utestenginga er i harmoni med dei tilrådingane som har komme frå Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) og tidlegare avgjerder teke av Det europeiske handballforbundet (EHF).

Vidare heiter det at ytterlegare informasjon rundt konsekvensar av utestenginga vil komme etter kvart.

IHF skriv at det har stor tru på å «byggje ei fredeleg og betre verda gjennom idrett og det olympiske idealet».

Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) tilrådde nyleg at Russland og Kviterussland blir utestengt frå alle internasjonale idrettskonkurransar. Det same har vore haldninga til fleire andre viktige idrettsaktørar.

Det europeiske handballforbundet har stengt ute alle russiske og kviterussiske lag og spelarar. Den avgjerda fekk mellom anna konsekvensar for norske lag i dei ulike europacupane.

Nærbø var trekt mot kviterussiske SKA Minsk i kvartfinalen sin i europacupen. No er det klart at den norske klubben går vidare til semifinale på walkover, all den tid Minsk-laget ikkje får delta vidare i turneringa.

