Paralympics: Klart tap for Noreg i rullestolcurling

Noreg opna godt med to poeng i den første omgangen. Deretter tok Estland fullstendig over i dei fem neste omgangane. I den sjuande omgangen tok Noreg eitt poeng, og då var kampen over.

Noreg er på delt 5.-plass etter fire kampar med to sigrar og to tap.

Noreg har slått Storbritannia 7-5. Deretter vart det 4-9-tap for Sør-Korea før Slovakia vart slått 9-3.

Det norske landslaget i rullestolcurling består av skip Jostein Stordahl, viseskip Ole Fredrik Syversen, Geir Arne Skogstad, lead Sissel Løchen, og dessutan Mia Larsen Sveberg.

Seinare måndag ventar USA.

