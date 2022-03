NIF lanserer kvinnesatsing i idretten

sport

Satsinga skjer i samarbeid med Norsk Tipping, og bakgrunnen er at fleire studiar har avdekt at kvinner er underrepresenterte i ei rekkje roller i idretten.

– No lanserer vi ei større satsing for likestilling i idretten. Vi har sett oss eit hårete og ambisiøst mål om 40 prosent kvinnelege leiarar i norsk idrett. Pilene peikar rett veg, men det går altfor sakte. Gnist skal sørgje for å få fleire kvinner til å ta på seg verv i idretten, ved auka fokus og medvit i alle ledd av norsk idrett, seier idrettspresident Berit Kjøll.

Både idrettslag, krinsledd, særforbund og andre aktørar skal bidra i Gnist-prosjektet. NIF har mellom anna utarbeidd rettleiarar med konkrete tips til rekruttering, fordelar ved å ta verv i idretten og innføringar i korleis ein blir trenar eller leier.

– Det er dumt å berre rekruttere frå 50 prosent av befolkninga. Kvinner bidreg med eit anna syn og innfallsvinklar på saker, og det er veldig verdifullt, seier Bent Svele, dagleg leiar i HamKam, i samband med lanseringa.

