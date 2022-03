Ganna sterkast blant stjernene i Tirreno-opninga

sport

Ganna hadde til slutt elleve sekund til gode på den belgiske wonderboyen Remco Evenepoel ved målgang på den 13,9 kilometer lange etappen med start og mål i Lido di Camaiore.

Regjerande Tour de France-meister Tadej Pogacar følgde deretter. Han var distansert med sju sekund til trass i ei solid avslutning.

Den sterke danske temposyklisten Kasper Asgreen enda på fjerdeplass, medan svenske Tobias Ludvigsson sørgde for to skandinavar i toppen av resultatlista med ein fin sjuandeplass.

– Eg har førebudd meg godt til Tirreno, for eg elskar dette rittet. Eg viste i dag kor mykje eg vil vinne dette rittet, og dette var eit godt resultat for meg og laga. No må vi tenkje på morgondagen, sa ein fornøgd Ganna etter sigeren.

Sven Erik Bystrøm vart beste nordmann måndag. Han enda på 51.-plassen, vel eit minutt bak den italienske vinnaren. Edvald Boasson Hagen vart nummer 89.

Rittet held fram tysdag. Då er det venta at spurtarane vil gjere opp om sigeren.

(©NPK)