Fifa: Utanlandske spelarar i russisk fotball kan velje å suspendere eigen kontrakt

Det har Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) vedteke. Avgjerda kjem som eit resultat av krigshandlingane i Ukraina.

Forbundet skriv på nettsidene sine at spelarar med russisk arbeidsgivar, som norske Erik Botheim, kan velje å mellombels suspendere kontrakten sin med klubben frå og med kommande torsdag.

Det blir opna vidare for at spelarane kan finne seg ein ny arbeidsgivar i tida som kjem sjølv om det internasjonale overgangsvindauget akkurat no er lukka.

Frå 30. juni må likevel spelarane igjen returnere til Russland.

Ønsket permanent slutt

New York Times skreiv tidlegare måndag at Fifa hadde vedteke nettopp dette, og at ei kunngjering om saka ville komme i løpet av kort tid.

Å suspendere kontraktane til spelarane fram til 30. juni er ikkje i tråd med det spelarorganisasjonen Fifpro og ligaorganisasjonen WLF har bede om i kjølvatnet av Russlands invasjon i Ukraina.

Organisasjonane ønskjer at spelarane skal få moglegheita til å seie opp kontraktane sine permanent.

Fleire trenarar og spelarar har allereie sagt opp eller mellombels sagt opp kontraktane sine, blant dei den norske Krasnodar-spissen Erik Botheim. Lars Olden Larsen (Olimpijets Nizjnij Novgorod) og Magnus Knudsen (Rostov) speler òg i den russiske ligaen.

Tidlegare Norwich-trenar Daniel Farke slutta nyleg i jobben i Krasnodar etter berre sju veker.

Kasta ut

Nyleg vart alle russiske klubbar og landslag utestengt på ubestemd tid av både Fifa og Uefa. Fifa har likevel ikkje innført nokon sanksjonar mot fotballforbunda i dei to landa.

Paraplyorganisasjonen som representerer dei europeiske fotballigaene har på si side kasta ut den russiske ligaen av samarbeidet.

Den ukrainske fotballigaen er sett på pause på ubestemd tid.

