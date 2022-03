sport

Ofte blir langrennsuttaka offentleg på måndagane, men ikkje denne gongen.

Det er uvisse rundt fleire løparar på grunn av koronasmitte. Mellom anna stod Johannes Høsflot Klæbo over renna i Drammen og Oslo sist veke. Han har signalisert at sesongen truleg er over for hans del.

Therese Johaug skal gå det siste verdscuprennet sitt kommande helg. Ho har bestemt seg for å leggje opp etter denne sesongen.

