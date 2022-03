Duplantis sette ny verdsrekord i stav – feira med kjærasten

sport

22-åringen hadde sjølv den gamle verdsrekorden på 6,18. Den stamma frå eit stemne i Glasgow i februar i fjor.

Duplantis klarte 6,19 i tredje forsøk måndag. Då han forstod at rekorden var eit faktum løp han rett bort til kjærasten Desiré Inglander og gav henne eit kyss, skriv nyheitsbyrået TT.

Tidlegare i konkurransen hadde Duplantis gått over høgdene 5,61, 5,85 og 6 meter.

Nær rekord i OL

Svensken vart for første gong verdsrekordhaldar då han gjekk over 6,17 i polske Torun veka før det nemnde Glasgow-stemnet for vel eit år sidan. Då overtok han rekorden frå franske Renaud Lavillenie.

Før den tid hadde den ukrainske legenda Sergej Bubka rekorden i ei årrekkje.

22-åringen er både regjerande verdsmeister og olympisk meister. Under sommarleikane i Tokyo i fjor bad han om å få lista lagt opp på 6,19 etter å ha avgjort gullkampen ved å svinge seg over 6,02.

I det første forsøket på verdsrekordhøgda var han ytst nær ved å klare han, men reiv til slutt med brystkassa. I ettertid har han òg gjort ei lang rekkje forsøk på rekorden.

Måndag kom han seg omsider over i Beograd. Ifølgje Aftonbladet var det berre seks deltakarar i konkurransen i Beograd. Den næraste konkurrenten til Duplantis enda på 5,31 meter.

VM neste

Friidrettsstjerna vart i januar kåra til årets mannlege idrettsutøvar i heimlandet på idrettsgallaen til svenskane.

I stavsprang kan verdsrekorden forbetrast på innandørs og utandørs.

Konkurransen på måndag vart ei perfekt oppkøyring til innandørs-VM for Duplantis. Meisterskapen går i nettopp Beograd frå 18. til 20. mars. Då skal det konkurrerast i den same arenaen som måndag.

Stemnet i Serbia var elles ikkje utan norsk deltaking. Ingar Kiplesund enda på åttandeplass i lengde med 7,40 meter. Det er 19 centimeter bak Vidar-utøvarens årsbeste.

