Sterk norsk rifleskyting i verdscupen

Ole Martin Halvorsen vart slått ut i den første finaleomgangen og Jon-Hermann Hegg i den neste. Hegg enda på fjerde- og Halvorsen på femteplass, etter at Hegg var best av alle i kvalifiseringa med 591 poeng. Halvorsen var tredje best med 588.

I kvalifiseringa for kvinner var Jenny Stene best med 594 poeng. Jeanette Hegg Duestad er òg klar for finalen på laurdag. Ho fekk 7.-plass med 588 poeng.

Hegg skaut 197 poeng i kneståande, 199 i liggjande og 195 i ståande i kvalifiseringa for menn. Han tok seg vidare frå første del av finaleskytinga på 4.-plass, medan Halvorsen vart slått ut.

I neste runde var Hegg den første som rauk ut. Til sist gjekk sigeren til slovakiske Patrik Jany, som overvann ungarske Zalan Pekler i gullduellen.

Jenny Stene imponerte stort med 200 poeng i kneståande under kvalifiseringa for kvinner. Det vart 198 i liggjande og 196 i ståande, og ho var to poeng føre næraste konkurrent Jolyn Beer frå Tyskland, fem framfor tredjeplassen.

Laurdag er det finaleskyting med to norske.

