Sp om Norway Cup-vedtak: – På ville vegar

– Eg meiner idretten/fotballen er på ville vegar med sitt Norway Cup-vedtak. Det er viktig å skilje mellom profesjonelle vaksne og barn/ungdom. Deltaking og samhald mellom barn på Norway Cup blir viktigare når det er krig, skriv parlamentarisk Senterpartiets parlamentariske nestleiar Geir Pollestad i ein SMS til NTB.

Bakgrunnen er at leiinga i Norway Cup har valt å stengje for påmelding frå russiske og kviterussiske lag. Generalsekretær Pål Trælvik i Norway Cup sa til NTB torsdag at dei er forplikta til å følgje opp vedtaket frå Norges idrettsforbund (NIF) og Norges Fotballforbund (NFF) om ikkje å la russiske utøvarar delta internasjonalt, sjølv om dette gjeld barn og ungdom frå 13 år og oppover.

I 2019 var det eitt russisk lag påmeldt til turneringa.

KrF vil ta saka opp med kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) og har stilt henne spørsmål om ho stiller seg bak Norway Cups avgjerd.

NTB fekk dette svaret frå statsråden på same spørsmål torsdag:

– Regjeringa skal ikkje styre idretten, det er eit viktig prinsipp å følgje, ikkje minst i slike tider vi er inne i no. Norges idrettsforbund er ein autonom organisasjon, og det same er klubbane under dei ulike særforbunda.

Idrettspresident Berit Kjøll har støtta Norway Cups vedtak.

