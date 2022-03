Petter Rønningen er død – spelte viktig rolle for Lillehammer-OL

sport

Det er Gudbrandsdølen Dagningen som melder om Rønningens bortgang. Han hadde ei viktig rolle i førebuingane og avviklinga av Lillehammer-leikane.

– Petter Rønningen skreiv seg for all framtid inn i denne byens historie gjennom ein ruvande innsats før og under Lillehammer-OL, seier tidlegare ordførar Audun Tron til GD.

Rønningen var viseadministrerande direktør i organisasjonskomiteen og operativ leiar for sjølve OL-gjennomføringa. Han utgjorde toppleiinga med direktør Gerhard Heiberg.

– Eg har kjent Petter sidan 1957, då vi gjekk saman på befalsskulen i Kristiansand. Men verkeleg venner vart vi først i 1988 i samband med arbeidet før og under OL. Vi var dei beste vennene i verda, og det er ufatteleg trist å få bodskapen om hans død, seier Heiberg til lokalavisa.

Etter OL var Rønningen i mange år styreleiar for Lillehammer Olympiapark, som hadde i oppgåve å sikre etterbruken av anlegga. I tillegg var han medlem i IOCs evalueringskomitear for vinterleikane i 2002 og sommar-OL i 2004 og 2008.

