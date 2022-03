Norway Cup-avgjerd: – Kan vere i strid med barnekonvensjonen

sport

– Utestenginga av barn frå enkelte nasjonar kan vere i strid med barnekonvensjonen, seier NiMs direktør Adele Matheson Mestad i ei fråsegn.

Utspelet kjem etter at leiinga i Norway Cup tidlegare i veka valde å stengje for påmelding frå russiske og kviterussiske lag. Bakgrunnen er Russlands invasjon av Ukraina.

– Barn har eigne rettar. Det følgjer av barnekonvensjonen at alle som gjennomfører handlingar som råkar barn, også private aktørar som idrettsforbund, må vurdere kva som er best for barnet som eit grunnleggjande omsyn. Vi kan ikkje sjå korleis dette er gjort her, seier Mestad

SOS-barnebyer uttalte torsdag at det er «fullstendig uakseptabelt» å straffe barn og unge for Kreml-leiinga sin krig. Saka har òg vorte eit tema på Stortinget, der både Miljøpartiet Dei Grøne, Senterpartiet og KrF har reagert på Norway Cups avgjerd.

Generalsekretær Pål Trælvik i Norway Cup sa til NTB torsdag at dei er forplikta til å følgje opp vedtaket frå Norges idrettsforbund (NIF) og Norges Fotballforbund (NFF) om ikkje å la russiske utøvarar delta internasjonalt.

