Koronautbrot stoppar Dortmund-kamp

sport

Den tyske ligaforeininga har innvilga ein søknad frå Mainz om å få utsett oppgjeret på søndag. Ny dato er sett til 16. mars.

Det er første gong denne sesongen at ein kamp i 1. Bundesliga blir flytta på som følgje av koronapandemien. 19 spelarar og leiarar i Mainz er smitta, og alle dei er fullvaksinerte.

Før utsetjinga skreiv fleire tyske medium at Erling Braut Haaland ikkje kom til å vere aktuell for spel i helga. Storskåraren frå Jæren har ikkje vore på banen for Borussia Dortmund sidan 22. januar.

Den neste kampen for klubben er heime mot Arminia Bielefeld søndag neste veke.

(©NPK)