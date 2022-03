Kilde utanfor pallen i vilt Kvitfjell-renn: – Skikkeleg bittert

sport

Kilde vinka til eit jublande publikum då han kom i mål med grøne tal, men inst inne visste han at det kunne bli vanskeleg å halde på leiinga.

– Det var i Wintherhogget eg tapte. Eg var ikkje superhappy då eg kom i mål. Skikkeleg bittert, sa Kilde til NTB.

Lenge låg Kilde an til å ta den siste pallplassen etter eit hundredelsdrama om sigeren i verdscuprennet, men på eit seinare startnummer slo Hintermann til. Sveitsaren suste ned til leiing og jekka fartskongen frå Bærum ned til fjerdeplassen.

Han la seg inn 20 hundredelar føre nordmannen, medan det skilde 12 og 19 ned til Matthias Mayer (Austerrike) og Beat Feuz (Sveits). Men posisjonane i toppen var ikkje ferdig fordelt. Frå startnummer 39 køyrde canadiske Cameron Alexander til delt leiing.

Dermed fall Kilde ned endå eit hakk på listene.

– Det var bra forhold. Cameron har vist at han hadde farten inne på trening, men det er ganske unikt at han kjem ned frå nummer 39 og deler førsteplassen, sa Kilde om køyringa til canadiaren.

24 år gamle Alexander kom på 10.-plass i Kvitfjell-utfor for to år sidan. Det var inntil fredag hans beste resultat i verdscupen. Han fekk ei god blanding av kjensler i målområdet.

– Det er vanskeleg å beskrive. Eg var overraska og glad og kjende samtidig ingenting. Eg trur det svartna litt for meg, sa Alexander til NTB.

Beheldt cupgrepet

Kilde står med seks verdscupsigrar denne sesongen. Tre av dei har komme i utfor, og det gjorde han til ein stor heimefavoritt i Kvitfjell. Frå eit tidleg startnummer leverte han eit godt, men kanskje litt for kontrollert renn.

For to år sidan vann Mayer i Kvitfjell og snytte Kilde for sigeren. Fredag var austerrikaren bak den norske rivalen sin nesten heile vegen, men i mål var han framfor med åtte hundredelar. Kilde får ein ny utforsjanse laurdag.

Kilde såg ut til å miste samanlagtleiinga i utforcupen til Feuz, men Alexanders superløp gjer at han framleis er i leiinga med tre poengs margin.

– No leier eg jo utforcupen, då. Dette er ikkje ferdig før det er ferdig. Det er ny dag i morgon og eitt renn til i Lenzerheide, sa Kilde.

Jansrud-farvel

Kjetil Jansrud rundar av karrieren på heimebane. Han har på dei 23 startane sine i OL-løypa frå 1994 sju sigrar – to i utfor og fem i super-G. Elleve gonger har han vore på pallen sidan den første sigeren for ti år sidan. 36-åringen sette utfor i rennet på fredag på startnummer 31.

Ein kunne tydeleg høyre jubelen Vinstra-mannen fekk undervegs. I mål var han 2,10 sekund bak teten og godt utanfor grensa for verdscuppoeng.

– Det går ikkje fort nok. Eg har kjensla av at det ikkje flyt. Det er sikkert ein kombinasjon av fleire ting. Litt for lite grunnlag skimessig til å få det til. Det viser seg veldig sterkt i rennsamanheng. Det var ikkje heilt som eg drøymer om, men gitt rammene rundt helga går det greitt, sa Jansrud til NTB.

– Eg trur han hadde lyst til å køyre fort, men på grunn av kneskaden kan han ikkje leggje seg fullt over i svingane og få skikkelege buar. Det blir ein spesiell dag i morgon, så eg får la kjenslene komme då, sa Kilde til NTB om lagkameraten.

Adrian Smiseth Sejersted var litt raskare enn Jansrud og enda 1,56 bak vinnartida på 34.-plass.

Markus Nordgård Fossland vart nummer 43 i det tredje verdscuprennet sitt. Henrik Røa mista begge stavane og vart nummer 56. Rasmus Windingstad kom på 59.-plass.

