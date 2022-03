Kilde utanfor Kvitfjell-pallen: – Skikkeleg bittert

sport

Fartskongen frå Bærum låg an til å ta den siste pallplassen etter eit hundredelsdrama om sigeren, men på eit seinare startnummer slo Niels Hintermann til. Sveitsaren suste ned til leiing og jekka Kilde ned til fjerdeplassen.

Han la seg inn 20 hundredelar føre nordmannen, medan det skilde 12 og 19 ned til Matthias Mayer (Austerrike) og Beat Feuz (Sveits).

– Ah, skikkeleg bittert. Eg hadde ikkje den beste kjensla då eg kom til mål. Eg kjende at farten døydde litt midtvegs, der eg fekk nokre slag, forklarte Kilde til NRK.

– Likevel herleg å køyre på heimebane igjen, la han til.

Kilde står med seks verdscupsigrar denne sesongen. Tre av dei har komme i utfor, og det gjorde han til ein stor heimefavoritt i Kvitfjell. Frå eit tidleg startnummer leverte han eit godt, men kanskje litt for kontrollert renn.

For to år sidan vann Mayer i Kvitfjell og snytte Kilde for sigeren. Fredag var austerrikaren bak den norske rivalen sin nesten heile vegen, men i mål var han føre med åtte hundredelar. Kilde får ein ny utforsjanse laurdag.

Kjetil Jansrud rundar av karrieren på heimebane. Han har på dei 23 gongene han har starta i OL-løypa frå 1994, sju sigrar – to i utfor og fem i super-G. Elleve gonger har han vore på pallen sidan han vann første gong for ti år sidan. 36-åringen set utfor i rennet fredag på startnummer 31.

