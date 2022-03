Johaug gir seg og blir hylla: – Tida er inne

sport

33-årige Johaug fekk med seg tre olympiske titlar frå vekene i Kina. Ho vann òg stafetten i 2010-leikane.

Ho er 14 gonger verdsmeister og har 80 sigrar og dessutan tre samanlagttitlar i verdscupen. Laurdag stiller Johaug på start på ein 30 kilometer i Holmenkollen for siste gong.

– Det er likevel nokre skirenn igjen av sesongen som skal fullførast, men tida er no inne til å starte fokuset på livet utanfor toppidretten, seier Johaug i ei pressemelding frå Skiforbundet.

Ringen blir slutta

Ho utbroderer avgangen som landslagsløpar i eit innlegg på Instagram. Der trekkjer Johaug linjer tilbake til då ho i 2011 tok den første VM-tittelen sin som senior på nettopp tremila i Holmenkollen.

«På mange måter føles det som om ringen sluttes», skriv langrennsstjerna frå Dalsbygda.

«Egentlig ønsker jeg ikke at reisen skal ta slutt, men det en tid for alt, og jeg tror tiden har kommet for at jeg nå skal gjøre andre ting enn å satse fulltid på langrenn», legg ho til.

Treningsmaskin

NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn har følgt Johaugs karriere tett.

– Saman med Marit Bjørgen har ho gjort kvinnelangrenn til noko ekstra populært. Det er naturleg å avslutte karrieren no vil eg seie. Det einaste ho mangla i samlinga var individuelle OL-gull, og dei klarte ho å vinne tre av i Beijing-leikane, seier Bjørn til NTB.

– Kva gjorde henne så god?

– Ho er ein av dei best trena idrettsutøvarane i Noreg gjennom tidene. Ho har eit enormt uthald og arbeidsmoral og -kapasitet.

– Toppresultata har stått i kø sidan ho som eit friskt pust kom inn i internasjonal langrenn i VM i 2007. Det er ein imponerande sportsleg karriere. Ho har òg vore ein verkeleg god ambassadør for norsk og internasjonal skisport. Ho er inkluderande, inspirerande og blid, seier skipresident Erik Røste til NTB.

Johaug vart utestengd etter ei positiv dopingprøve i 2016.

– Eg er svært imponert over korleis ho og familien handterte desse vanskelege åra og måten ho kom tilbake på, seier Røste.

Tenkjar på ukrainarane

Johaug nyttar i farvel-meldinga si høvet til å setje nokre ord på krigen i Ukraina. Ho meiner den gjer at «mye kan føles meningsløst» og skriv at hjartet hennar ligg hos det ukrainske folket.

«I lys av dette ser jeg ekstra fram til en siste fight på hjemmebane med flagget på brystet og er takknemlig for alt idretten har gitt meg».

Sist helg vann Johaug eit tidsdrama på 10-kilometeren i Lahti. Der enda ho 1,2 sekund føre Natalia Neprjajeva. Ein liknande duell blir ikkje noko av i Kollen etter at russiske utøvarar har fått startnekt i FIS-konkurransar resten av sesongen. Utestenginga kom som følgje av Russlands invasjon i Ukraina.

