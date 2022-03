Christiansen avgjorde ny stafettduell for Noreg

sport

Geilo-løparen trefte alle blinkane på liggjande skyting, medan han i den ståande gjentok bedrifta frå OL og skaut prikkfritt. Konkurrentane måtte alle bruke ekstraskot.

Christiansen sørgde for norsk siger føre Sverige og Frankrike.

Det norske laget var utan brørne Bø. Sivert Guttorm Bakken gjekk sin andre verdscupstafett og var trygg på første skyting. Han hadde ikkje bomma på stafett før det tredje skotet på ståande, men då vart det vanskeleg. Han måtte bruke tre ekstraskot og gjekk ut 14,9 sekund bak leiande Erik Lesser for Tyskland.

– Eit intenst renn å bli kasta inn i. Det gjekk greitt på liggjande, men det vart ikkje så kontrollert som eg håpa på ståande skyting, sa Bakken til NRK om opningsetappen sin.

Tok innpå

Filip Fjeld Andersen hadde ein feilfri første liggjande, men måtte bruke to ekstraskot på ståande. Han leverte eit kjemperask sisterunde, og avstanden fram til leiande Frankrike vart redusert frå 46,2 til 28,8 sekund ved veksling. Andersen hadde sjuande beste etappetid.

Sturla Holm Lægreid sleit med høgda i OL, og det gav spesielt utslag på standplass. Fredag trong han eitt ekstraskot på liggjande, men hadde teke igjen franske Simon Desthieux inn mot ståande. Der tapte han litt tid, men han veksla rett bak franskmannen.

Best

Christiansen var ankermann med rakettfart under OL. I Kontiolahti vart det etter kvart ein thriller med fire lag innanfor to sekund, men på siste skyting takla Noreg og Christiansen igjen presset best. Han var einaste nordmann med beste etappetid, medan Lægreid var nest best på etappen sin.

I mål var han 10,6 sekund føre svenske Sebastian Samuelsson, medan Frankrikes ankermann Quentin Fillon Maillet var 12,4 sekund bak. Tyskland hamna så vidt utanfor pallen.

For Sverige gjekk Peppe Femling, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma og Samuelsson, medan Frankrikes lag bestod av Antonin Guigonnat, Emilien Jacquelin, Desthieux og Maillet.

