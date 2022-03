sport

Johaug-nyheita kom fredag i forkant av helgas tremil i Holmenkollen. Valet om å avslutte landslagslivet kom overraskande på Bjørgen, som fekk vite om det for nokre dagar sidan.

– Den hadde eg ikkje sett komme. Eg tippa ho ville ta nokre år til. Med tanke på VM i Trondheim og at det ikkje verka som ho var lei, trudde eg ho ville halde fram. Men tankane har nok komme meir og meir den siste tida, også under OL, seier den tidlegare langrennsdronninga til Adresseavisen.

Trønderen fortel at det vart ein emosjonell samtale med Johaug.

– Det vart ein del kjensler. Eg trur det har vore tøft for Therese. Ho har teke eit tøft val. Så då blir det litt kjensler. Det kom nokre tårer frå Therese, men eg vart først og fremst teke veldig på senga. Eg hugsar sjølv frå då eg la opp at det var mykje kjensler knytt til det. Langrenn har vore ein stor del av livet vårt.

Bjørgen sparer ikkje på hyllesta til idrettsutøvaren Johaug:

– Ho er heilt unik. Heilt rå. Kapasitetsmessig er ingen andre på høgda hennar. Den gutsen og viljen til å utvikle seg og leggje ned det som krevst, er vanvitig bra. Ikkje minst frå den perioden ho var utestengd. Det var to knallharde år for henne, ikkje minst psykisk. Det er imponerande å komme tilbake og vere så god. For å seie det sånn: Slike utøvarar veks ikkje på tre.

