– Chelsea treng ny rik eigar

Tidlegare i veka kunngjorde den rike russaren at han vil selje Chelsea, som han kjøpte i 2003. Han hevda at han vil bruke overskotet for offer for krigen i Ukraina.

Under Abramovitsjs eigarskap har Chelsea etablert seg i toppen av europeisk fotball. Sidan 2004 har det mellom anna vorte fem ligameisterskapar i England og to meisterligatitlar.

Sportsøkonom Jesper Jørgensen hos Deloitte trur Abramovitsj fryktar å få midlane sine frosne av britiske styresmakter i kjølvatnet av Russlands krig mot Ukraina.

– Eit sal av klubben har lege litt i lufta, sjølv før det som skjedde i Ukraina, seier Jørgensen til Ritzau.

Russaren har nesten ikkje vore å sjå på Stamford Bridge etter at visumet hans gjekk ut i 2018.

Forfattar og journalist Aske Hedegaard Boye trur Chelsea er avhengig av å finne ein ny styrtrik eigar for framleis å hevde seg blant dei ti beste klubbane i Europa.

– Det blir nok ikkje noko problem. Chelsea er ein attraktiv klubb og det finst heilt sikkert investorar som kan finansiere eit kjøp, seier han.

