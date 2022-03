Uefa-presidenten reagerer på nye superligaplanar

sport

Tolv av Europas største klubbar melde seg på «superligaen» i april i fjor, men han kollapsa etter få dagar etter eit veldig press frå deira eigne spelarar og fans, så vel som regjeringar og dei styrande organa i fotballen verda over.

Ni klubbar tok avstand frå prosjektet, medan Real Madrid, Barcelona og Juventus stod standhaftig igjen. Den tidlegare engelske forsvarsspelaren Gary Neville åtvara denne veka om at «planane om ein superliga» kunne returnere.

Torsdag talte Ceferin på ein fotballkonvensjon i London via videolink. Der sa han at han var lei av å snakke om superligaen, ifølgje Financial Times.

– Først lanserte dei dette tullet av ein idé midt i ein pandemi. No les vi artiklar kvar dag om at dei planlegg å lansere ein annan idé midt under krigen i Ukraina. Dei lever openbert i ei parallell verd, freste Uefa-sjefen.

– Medan vi reddar spelarar saman med andre som var involverte i prosjektet, og jobbar for å hjelpe til i ein forferdeleg situasjon, jobbar dei med eit slikt prosjekt. Dette er fullstendig tull og alle bortsett frå dei veit det, sa han.

(©NPK)