Tuchel om Chelsea-sal: – Det har ikkje sokke inn enno

Den russiske forretningsmannen kunngjorde like før FA-cupkampen mot Luton at han skal finne nye eigarar til Chelsea.

– Eg kan berre tenkje på Chelsea med Roman Abramovitsj. Det er veldig vanskeleg for meg, og det har ikkje sokke inn enno at det vil ta slutt. Det blir ei stor endring, sa tyskaren til Sky Sports etter cupavansementet på onsdag.

Chelsea låg under to gonger, men slo tilbake med 3-2-siger over Luton.

Etter Russlands invasjon av Ukraina har det vorte snakka mykje om Abramovitsj si rolle i Chelsea. Forretningsmannen har tidlegare fått kritikk for dei nære banda til Russlands president Vladimir Putin.

«Som jeg har sagt tidligere, har jeg alltid tatt beslutninger med klubbens beste for øye. I dagens situasjon har jeg derfor tatt beslutningen om å selge klubben da jeg mener dette er til beste for klubben, fansen, de ansatte, samt klubbens sponsorer og samarbeidspartnere», opplyste Abramovitsj onsdag.

Ei ny stifting skal få overskotet frå salet og det skal gå til offer for krigen i Ukraina.

