Snur etter press: Russarar og kviterussarar blir nekta å delta i Paralympics

IPC tok avgjerda i eit ekstraordinært møte og gjekk ut med nyheita torsdag morgon, berre éin dag før opningsseremonien i Beijing. I forklaringa blir det argumentert for at fleire nasjonar har trua med ikkje å konkurrere.

Leiaren for den norske Paralympics-troppen, Cato Zahl Pedersen, fortel til NTB at han er rørt over avgjerda.

– Vi er letta, glade og gripne. Det kom nesten ei ristning i kroppen og tårer i auga, seier Pedersen.

– Det er ein tragisk krig og ei nødvendig avgjerd, legg han til.

Pedersen fortel at den norske troppen har vore blant dei som har ytra motstand og bekymring mot avgjerda som vart teken onsdag. Det har IPC lytta til.

– IPC er ein medlemsbasert organisasjon, og vi er mottakelege for synspunkta til medlemmene våre, seier IPC-president Andrew Parsons.

– Dei siste tolv timane har eit overveldande tal medlemmer vore i kontakt med oss og vore veldig opne, som eg er takksam for. Dei har sagt at viss vi ikkje revurderer avgjerda vår, vil det få alvorlege konsekvensar for Paralympics, seier Parsons.

Fleire ville trekt seg

Han legg til at IPC er overtydd om at «sport og politikk ikkje burde blandast», men:

– Krigen har komme til desse leikane, og i kulissane har mange regjeringar innverknad på vårt kjære arrangement, seier han.

Parsons gjentek at fleire land truleg ville trekt seg om russiske og kviterussiske utøvarar skulle delta. Han beklagar òg til dei ramma utøvarane.

– Vi beklagar for at dei blir påverka av avgjerdene deira regjeringar tok sist veke med å bryte den olympiske våpenkvila. Dei er offer for handlingane til styresmaktene sine.

83 parautøvarar må dermed snu og reise frå arrangementet.

– Det er ein trist lagnad for dei å reise heim, men det at vi andre skulle vere belasta med å eige ei problemstilling russiske og kviterussiske utøvarar ikkje ville kjent på same måte, gjer at eg eigentleg ikkje synest så synd på dei, seier Pedersen.

Kjapp vending

Noregs idrettspresident Berit Kjøll kommenterer Paralympics-avgjerda slik:

– Sjølvsagt, seier ho i ei fråsegn.

Heilomvendinga kom berre ein dag etter at Russland og Kviterussland fekk lov til å delta under nøytralt flagg.

– Då vi tok avgjerda i går, såg vi på den langsiktige paralympiske rørsla. Vi er veldig stolte av prinsippa og verdiane som har gjort rørsla til det ho er i dag, seier Parsons og held fram:

– I går sa vi at vi ville halde fram med å lytte, og det er det vi gjer i dag.

