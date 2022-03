Reagerer på utestenging av russiske barn og unge frå Norway Cup

sport

– Dette er fullstendig uakseptabelt. Barn og unge er alltid uskuldige i ein krig. Desse barna skal ikkje vekse opp med å hate naboane sine, dei skal leve saman òg etter denne konflikten. Viss vi straffar barn forsterkar vi dette problemet, skriv SOS-barnebyer i ei fråsegn til NTB.

Reaksjonen kjem etter at leiinga i Norway Cup onsdag bestemde å stengje påmeldinga til årets turneringar for russiske og kviterussiske lag. Dette gjeld barn og unge frå 13 år og oppover, og gjeld i praksis lag frå Russland.

Generalsekretær Pål Trælvik i Norway Cup seier til NTB at han forstår reaksjonen.

– Vi skulle gjerne hatt dei med. Men når både Norges idrettsforbund og Norges Fotballforbund – som vi er underlagde – konkluderer som dei gjer, ville det vere rart om vi gjorde det motsette, seier Trælvik.

Han viser òg til at det ville by på store utfordringar å sørgje for tryggleiken til russiske ungdommar i Noreg.

– Vi vil ikkje ha kapasitet til å passe på dei, seier Trælvik.

Idrettspresident Berit Kjøll støttar Norway Cups avgjerd.

– Norway Cup er eit internasjonalt idrettsarrangement og vil vere omfatta av vedtaket i idrettsstyret som oppmodar til utestenging av russiske og kviterussiske idrettsutøvarar, skriv Kjøll i ein e-post til NTB.

(©NPK)