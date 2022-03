Putins talsmann langar ut mot Paralympics-nekt: – Monstrøst og ei skam

sport

Den internasjonale paralympiske komiteen (IPC) vedtok torsdag å stengje ute russiske og kviterussiske utøvarar frå Paralympics. Årsaka er den pågåande russiske invasjonen av Ukraina.

Avgjerda kom dagen etter at det vart opna for at utøvarar frå Russland og Kviterussland kunne delta i Beijing-leikane under nøytralt flagg.

I Kreml blir det reagert sterkt på at IPC snudde etter press frå mange hald, blant dei Norges idrettsforbund.

– Denne situasjonen er uhyrleg, og det er openbert ei skam for IPC. Eg kan ikkje finne ord for å beskrive dette, seier Dmitrij Peskov til det russiske nyheitsbyrået Tass.

Han er talsperson for Russlands president Vladimir Putin.

– Vi fordømmer IPC for å ha teke denne avgjerda, legg Peskov til.

Paralympics startar fredag og varer til 13. mars.

(©NPK)