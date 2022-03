Kjøll om russisk og kviterussisk Paralympics-nekt: – Sjølvsagt

sport

– Sjølvsagt, seier Kjøll i ei pressemelding om avgjerda til IPC.

– Norges idrettsforbund har gjennom det siste døgnet teke ei rekkje initiativ, mellom anna overfor dei nordiske landa. Det vart òg lagt ein plan for nye oppfølgingsmøte med USA, Canada, Japan og ei rekkje land i Europa med eit tydeleg mål om å få møte styret i IPC og sørgje for at vedtaket vart reversert, seier idrettspresidenten.

IPC gjorde heilomvending og nekta torsdag morgon, berre ein dag før opningsseremonien i Paralympics, russisk og kviterussisk deltaking i leikane.

Dagen før vart det kunngjort at dei to landa kunne konkurrere i Kina under nøytralt flagg.

– Det internasjonale presset som vart retta mot IPC det siste døgnet, har heldigvis gitt ein ønskt effekt, seier Kjøll.

– Ikkje minst er eg glad for vedtaket på utøvarane våre sine vegner. Gårsdagens avgjerd skapte stor og unødvendig uro i utøvargruppa. No kan dei endeleg konsentrere seg om det dei skal gjere: stille best mogleg førebudde til konkurransane som startar laurdag, seier ho.

(©NPK)