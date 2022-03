Kilde fjerde raskast i den siste Kvitfjell-treninga

sport

I den første gjennomkøyringa onsdag var Ryan Cochran-Siegle den raskaste føre Kilde. Torsdag tapte Kilde for Paris jamt nedover den vel tre kilometer lange traseen.

Paris, som har vunne fleire renn i Kvitfjell, køyrde ned til tida 1.44,70. Han var 0,44 sekund føre den franske veteranen Johan Clarey og 0,43 framfor sveitsaren Niels Hintermann.

Fredag skal det køyrast eit erstatningsrenn for Lake Louise i Kvitfjell. Det er ein ny utfor laurdag og helga blir avslutta med super-G søndag.

Kjetil Jansrud rundar av karrieren på heimebane i Kvitfjell. Han har på dei 23 gongene han har starta i OL-løypa frå 1994, sju sigrar – to i utfor og fem i super-G. Elleve gonger har han vore på pallen sidan har vann for første gong for ti år sidan.

Han var derimot ikkje blant dei raskaste torsdag og kom i mål 2,11 sekund bak Paris.

Adrian Smiseth Sejersted viste derimot gode taktar. Han hadde den tiande beste tida og vart slått med 1,16 sekund.

