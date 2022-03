Amedia og TV 2 inngår sportssamarbeid – deler på over 5000 kampar

sport

Partnarskapet mellom dei to vart lanserte torsdag. Med det får abonnement hos Amedia og TV 2 tilgang til over 5000 norske kampar i fotball, handball og ishockey.

På fotballsida skal dei dele på å vise oppgjer frå 1. og heilt ned til 4. divisjon for menn. På menyen er òg cupen for herrar og aldersbestemte landslag.

– Dette er ein perfekt match som kombinerer TV 2s sportsposisjon med Amedias sterke nærvær over heile landet. Dette er ein god avtale for både Amedia og TV 2, men publikum og norsk idrett blir dei største vinnarane. Dette sportstilbodet skal sjå dagens lys før neste sesong, og vi går no i gang med førebuingane, seier TV 2s sjefredaktør Olav T. Sandnes og Amedias konsernsjef Anders Møller Opdahl i ein felles uttale.

Amedia eig over 80 lokalaviser landet rundt. Avtalen gjer at abonnementa deira får endå meir lokalt sportsinnhald.

TV 2 har rettar til norsk fotball frå 2023 til 2028. Perioden for handball og ishockey strekkjer seg til 2030.

(©NPK)