Ukrainske Svitolina slo russar – gir prispengane til hæren

sport

Svitolina vann kampen natt til onsdag 6-2, 6–1. Ho var prega av situasjonen i heimlandet sitt og stilte opp i gule og blå klede.

– Det var ein spesiell kamp for meg i dag, sa 27 år gamle Svitolina.

– Eg er veldig trist, men eg er glad for å spele tennis her, la ho til.

Sigeren i første runde gir ukrainaren 2675 dollar, nesten 24.000 kroner.

– Alle pengane kjem til å gå til den ukrainske hæren, sa Svitolina etter kampen til stor jubel frå publikum.

Svitolina trekte seg først frå turneringa før møtet sitt med russiske Potapova. Seinare opplyste WTA (touren for kvinner) og ITF (Det internasjonale tennisforbundet) at russarar blir nekta spel i lagturneringane, men får halde fram på touren for herrar og kvinner – utan flagg eller nasjonsnemning.

Svitolina har vore i ein Grand Slam-semifinale ved to høve og er for tida rangert som nummer 15 på verdsrankinga.

(©NPK)