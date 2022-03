Sunnmørsposten: Aalesund nektar å stille opp til påskunda cupkamp mot Glimt

sport

Det har klubben vedteke kort tid etter at Norges Fotballforbund tok den endelege avgjerda om å påskunde 4.-rundekampen ei veke til kommande søndag.

– Vi har kommunisert til Norges Fotballforbund, Norsk Toppfotball og Bodø/Glimt at vi ikkje kjem til å stille til kamp søndag. Trenarteamet er tydeleg på at laget ikkje er kampklart. Dette er ei avgjerd heile klubben støttar, seier Vik til Sunnmørsposten.

Norges Fotballforbund har endeleg stadfesta at NM-kampen mellom Aalesund og Bodø/Glimt blir påskunda til kommande søndag av omsyn til Glimts europacupkampar.

Aalesund har ei rekkje skadde og koronasmitta spelarar og er ikkje klar for sesongstart allereie til helga. Men NFF står på sitt.

– Kampen er no flytta. Bakgrunnen er at det er viktig og ein strategi for Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball å leggje til rette for lag som spelar i Europa, og det kan vere viktig for norsk fotball. Det er ein sentral strategi for oss, og avgjerda har stor støtte i NFF, seier Fisketjønn.

Aalesund-trenar Lars Arne Nilsen har uttalt at han er «forbanna» over situasjonen og meiner NFFs behandling er elendig.

– Eg har òg sagt at vi ikkje kan spele kampen i helga. Då blir det walkover, og vi bør få ein kompensasjon, for vi er ikkje klare til kamp. Viss det var ein kamp som i utgangspunktet var sett opp i helga, så måtte vi har stilt med dei spelarane som er klare, og juniorar, sa Nilsen til Sunnmørsposten tidlegare i veka.

– Uakseptabelt

Bodø/Glimt slo Celtic 5-1 samanlagt i første runde i cupspelet i conferenceligaen. Dobbeltoppgjer mot nederlandske AZ ventar 10. og 17. mars, og derfor vart kampen mot AaFK flytta fram ei veke.

– Vi har stor respekt for prestasjonane og resultata til Bodø/Glimt. Det er imponerande og ekstremt viktig for norsk fotball. Og vi er positive til å leggje til rette for suksess i Europa. Men ikkje utan omsyn til kostnaden, skriv sportsleg leiar Bjørn Erik Melland i Aalesund i ein e-post til Discovery.

Ifølgje Melland har AaFK mista all tillit til Norges Fotballforbund.

– Vi har heile vegen vore tydelege på at vi ikkje kan påskunde NM-kampen mot B/G til kommande helg etter at førespurnaden dukka opp for nokre dagar sidan. Vi har slite med skadar og sjukdom, har vore ti–tolv i trening dei siste to vekene, har hatt eit uføreseieleg covid-utbrot og måtte avlyse treningskampen mot Sogndal tysdag. Vi kan ikkje akseptere å påskunde kampen til kommande helg basert på dette, same kor opptekne vi er av å leggje forholda til rette for B/G, skriv han.

Tek sjølvkritikk

Fisketjønn i NFF seier at han har forståing for Aalesunds reaksjon, gitt situasjonen klubben er i, men hevdar at forbundet måtte ta grep for å hjelpe Glimt.

– Det er viktig å understreke at vi har stor forståing for utfordringane Aalesund kjem opp i, men totalt sett er dette det beste for norsk fotball, seier han til NRK.

Han erkjenner òg at forbundet kunne ha agert tidlegare for å unngå å hamne i situasjonen som no har oppstått.

– Vi får ta kritikken for at vi ikkje såg inn i glaskula tidlegare og planla dette betre. Det gjeld både oss, Norsk Toppfotball og klubbane, seier Fisketjønn.

