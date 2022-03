Russisk milliardærson stengd ute frå Formel 1-løpet på Silverstone

sport

Storbritannias motorsportforbund vedtok å stengje ute Mazepin som følgje av Russlands invasjon i Ukraina. Ingen med russisk eller kviterussisk lisens kan ta del i konkurransar på britisk jord.

Tysdag bestemde Det internasjonale motorsportforbundet (FIA) seg for ikkje å gå for utestenging. Racerførarar frå Russland og Kviterussland får konkurrere så lenge det skjer utan nasjonalsymbol. Den løysinga er umogleg på Silverstone når Formel 1-sirkuset kjem dit første helga i juli.

Nikita Mazepin køyrar for Haas-laget. Far hans Dmitrij er ein stor økonomisk bidragsytar til stallen gjennom firmaet sitt. Han er òg ein nær støttespelar for Russlands president Vladimir Putin.

