Nytt tap for Elverum i meisterligaen

Det hjelpte ikkje for heimelaget at Sindre Heldal prikka inn sju skåringar på ti skotforsøk i Terningen Arena. Tapet mot Aalborg førre veke vart avløyst at eit nytt meisterligatap.

Som mot det danske storlaget hang Elverum òg onsdag godt med. Ved pause leidde gjestene 13-12. Etter pause rykte det ungarske laget ytterlegare frå.

Bence Bánhidi vart toppskårar for Szeged.

Tapet på onsdag betyr at Elverum framleis berre har Zagreb og Mesjkov Brest bak seg på tabellen i gruppa i meisterligaen A. Mannskapet til Børge Lund har dermed den siste plassen som gir plass i utslagsrundane.

Den kan Zagreb overta med siger mot Kiel torsdag. Sander Sagosen og lagkameratane i den tyske klubben må samtidig òg vinne for å behalde eit godt grep om éin av dei to plassane som gir plass direkte til kvartfinalane.

Elverum møter Vardar Skopje i sin neste kamp i meisterligaen.

