NFF tilbyr presidenten stort lønnshopp

Når Lise Klaveness (40) erstattar Terje Svendsen (66) søndag, stig presidentlønna i Norges Fotballforbund frå 1,27 millionar kroner til 1,7 millionar kroner i året, skriv avisa.

Klaveness er kandidaten til valkomiteen som Svendsens etterfølgjar som president i NFF før fotballtingen på søndag. Klaveness er i dag elitedirektør i NFF med ei lønn på rundt 1,7 millionar kroner i året.

– Vi fann det svært urimeleg at ein kandidat frå vår eigen organisasjon skal lide eit stort økonomisk tap i fire år ved å takke ja til noko ho ikkje hadde søkt på eller var innstilt på å ta i utgangspunktet, seier leiar i valkomiteen, Torleiv Sandvik.

Klaveness har gitt uttrykk for forståing om NFF ønskjer å behalde presidentlønna, men skriv samtidig dette i ein e-post til VG:

– Eg gav uttrykk for at det er vanskeleg for meg å ta på meg ei rolle med auka ansvar og mindre arbeidsrettsleg tryggleik i NFF og samtidig gå ned i lønn.

Klaveness vil bli den første kvinnelege fotballpresidenten i norsk fotballhistorie.

