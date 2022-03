IBU stengjer ute Russland og Kviterussland

sport

I pressemeldinga på onsdag opplyser IBU at avgjerda vart teken etter eit styremøte tysdag kveld i lys av krigen mot Ukraina og dei siste IOC-tilrådingane.

Både dei russiske og kviterussiske skiskyttarane har allereie trekt seg frå resten av sesongen. Det vart kjent sist veke.

Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) gjekk måndag ut og bad alle forbund ekskludere Russland og Kviterussland frå internasjonale konkurransar.

I pressemeldinga opplyser IBU vidare at ei potensiell utestenging frå Russlands og Kviterusslands IBU-medlemskap vil bli diskutert under eit nytt styremøte 17. mars. Russland har allereie hatt ein mellombels medlemskap sidan 2017, som betyr at det ikkje er nokon arrangement planlagde der før i 2026.

(©NPK)