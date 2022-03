Holmenkollen med stor markering – Johaug og co. med Ukraina-flagg på brystet

sport

Aftenposten omtaler grepet til Kollen-arrangøren for å vise støtte til utøvarar og folk frå Ukraina. Målet er at det skal bli så mykje blått og gult som mogleg i og utanfor løypa i det norske nasjonalanlegget for skisport.

For det første skal utøvarane konkurrere med det ukrainske flagget både over og under startnummeret. Mange sponsorplakatar skal fargast i gult og blått, og publikum blir òg oppmoda til å kle seg i fargane frå det ukrainske flagget.

I tillegg vil det bli delt ut flagg til publikum ved inngangen.

– Vi skal måle Holmenkollen blå og gul, biletleg talt, seier dagleg leiar Stefan Marx i Holmenkollen Skifestival til Aftenposten.

Det er venta 12.000 tilskodarar med billettar til konkurransane i Holmenkollen i helga. I tillegg ligg det an til titusenvis rundt om i Nordmarka.

Alle renna i Kollen går utan russisk og kviterussisk deltaking, som følgje av invasjonen i Ukraina.

