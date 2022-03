Handballkvinnene vann enkelt mot Montenegro

sport

Strekspelaren Kari Brattset Dale førte an med fem mål i 1.-omgangen som både var jamn og målrik. Noreg gjekk til pause med 16-15-leiing. Totalt enda Dale som norsk toppskårar med åtte skåringar.

Urovekkjande for landslagssjef Thorir Hergeirssons utvalde var det at dei tungtskytande bakspelarane til Montenegro periodevis fekk det enkelt før pause.

Det norske laget fekk stramma til forsvaret i andre omgang og drog sakte, men sikkert frå i målprotokollen. Også landslagsdebutanten i mål, Marie Skurtveit Davidsen, hadde fleire gode innblandingar.

EHF Cup er ei turnering for laga som allereie er kvalifiserte til EM-sluttspelet i desember. Noreg tek imot Montenegro i Larvik laurdag. Noreg har slått Slovenia i to kampar og møter Nord-Makedonia i to kampar i april.

