Elleve nye langrennsløparar tekne ut til renn i Drammen og Holmenkollen

sport

I alt er elleve nye løparar inne i Noreg-troppen. Særleg mange er det til sprinten for herrar i Drammen torsdag, som følgje av at heile elitelaget i sprint har testa positivt for koronavirus dei siste dagane.

I tillegg har Heidi Weng trekt seg frå sprinten for å fokusere på tremila på laurdag, medan Mathilde Myhrvold og Silje Theodorsen har meldt forfall av helsegrunnar.

Det blir gått sprint i Drammen torsdag, tremil for kvinnene i Holmenkollen laurdag og femmil for herrane i Holmenkollen søndag. Dette er dei nye løparane:

Drammen:

Kvinner: Ingrid Andrea Gulbrandsen (Bardufoss og Omegn), Hanne Wilberg Rofstad (Byåsen).

Menn: Johannes Lønnestad Flaaten (Morgedal), Gøran Tefre (Førde), Sivert Wiig (Gjesdal), Alexander Elde Holmboe (Bærums Verk og Hauger), Nikolay Elde Holmboe (Bærums Verk og Hauger), Vebjørn Moen (Tverlandet).

Holmenkollen:

Kvinner: Anna Svendsen (Tromsø, frå før tekne ut til sprinten).

Menn: Eirik Mysen (Oseberg), Sondre Ramse (Otra), Sjur Røthe (Voss).

(©NPK)