Abramovitsj stadfestar at han ønskjer å selje Chelsea

sport

Det opplyser han i ei fråsegn publisert på nettstaden til klubben onsdag.

Britiske medium har dei siste dagane spekulert høgt i at eit Chelsea-sal kan vere like om hjørnet. Sist laurdag opplyste Abramovitsj at han trekkjer seg ut av drifta av London-klubben.

Etter Russlands invasjon av Ukraina har det vorte snakka mykje om Abramovitsj si rolle i Chelsea. Forretningsmannen har tidlegare fått kritikk for dei nære banda sine til Russlands president Vladimir Putin.

– Som eg har sagt tidlegare, har eg alltid tatt avgjerder med tanke på det beste for klubben. I dagens situasjon har eg derfor tatt avgjerda om å selje klubben, då eg meiner dette er til beste for klubben, fansen, dei tilsette, i tillegg til sponsorane og samarbeidspartnarar, skriv Abramovitsj onsdag.

- Salet av klubben vil ikkje bli forsert, men vil følgje ein vanleg prosess. Eg vil ikkje be om å få betalt tilbake nokon lån, heiter det vidare i uttalen.

Abramovitsj hevdar Chelsea-engasjementet aldri har handla om forretningar eller pengar, men om rein lidenskap for fotballen og klubben. Han opplyser at det no vil bli oppretta ei stifting der alle inntektene frå salet vil bli donert.

- Stiftinga skal vere til hjelp for alle offer for krigen i Ukraina. Dette inkluderer å gi nødvendige midlar til umiddelbare behov hos offera, i tillegg til støtte til det langsiktige arbeidet med gjenreising etter krigshandlingane, heiter det.

Abramovitsj kallar avgjerda om å selje Chelsea svært vanskeleg.

- Eg håpar at eg vil vere i stand til å besøkje Stamford Bridge ein siste gong for å seie farvel til dykk alle personleg. Det har vore eit privilegium å vere ein del av Chelsea FC, og eg er stolt over alle våre felles prestasjonar. Chelsea Football Club og supporterane vil alltid vere i hjartet mitt, skriv forretningsmannen.

(©NPK)