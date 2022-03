Aalesund nektar å stille opp til påskunda cupkamp mot Glimt

sport

Det vedtok klubben kort tid etter at NFF tok den endelege avgjerda om å påskunde 4.-rundekampen éi veke til kommande søndag.

– Vi har kommunisert til Noregs Fotballforbund, Norsk Toppfotball og Bodø/Glimt at vi ikkje kjem til å stille til kamp søndag. Trenarteamet er tydeleg på at laget ikkje er kampklart. Dette er ei avgjerd heile klubben støttar, sa administrerande direktør Geir S. Vik til Sunnmørsposten.

Avgjerda blir understreka i ei pressemelding frå AaFK onsdag ettermiddag. Det blir ingen kamp heime mot Bodø/Glimt.

– AaFK har i all dialog med NFF vore klar på at klubben ikkje kjem til å stille til kamp denne helga. Det står klubben for, og det betyr at det ikkje blir kamp, skriv Aalesund og legg til:

– Vi har jobba for å få skove kampen til veka etter at Bodø/Glimt har hatt møtt AZ Alkmaar. I staden har avgjerda vorte å påskunde kampen. AaFK har måtta avlyse ein treningskamp mot Sogndal som skulle vore spelt tysdag på grunn av koronasjukdom og skadar.

Prioriterer Europa

Bodø/Glimt slo Celtic 5-1 samanlagt i første runde i cupspelet i conferenceligaen. Dobbeltoppgjer mot nederlandske AZ ventar 10. og 17. mars, og derfor vart kampen mot AaFK flytta fram ei veke.

Aalesund har ei rekkje skadde og koronasmitta spelarar og er ikkje klar for sesongstart allereie til helga. Men NFF står på sitt.

– Kampen er no flytta. Bakgrunnen er at det er viktig og ein strategi for Noregs Fotballforbund og Norsk Toppfotball å leggje til rette for lag som spelar i Europa, og det kan vere viktig for norsk fotball. Det er ein sentral strategi for oss, og avgjerda har stor støtte i NFF, seier konkurransedirektør Nils Fisketjønn i forbundet.

Krev kompensasjon

Aalesund-trenar Lars Arne Nilsen har uttalt at han er «forbanna» over situasjonen og meiner NFFs behandling er elendig. Han har heile vegen vore tydeleg på at det er uaktuelt å spele kampen kommande søndag.

– Vi er ute av cupen, det er walkover til Bodø/Glimt. Gratulerer til NFF og Norsk toppfotball. Det er utruleg trist at dei gjer det på denne måten. Det kjennest utruleg lite fair, seier Nilsen til TV 2.

Han etterlyser økonomisk erstatning til Aalesund, som taper betydelege billettinntekter på at kampen ikkje blir spelt.

– Det må dei (NFF) i alle fall komme med når dei tek frå oss cupen. Vi har ikkje meir pengar enn vi treng, og cupen er viktig for oss økonomisk. Eg reknar med at dei skjønner at dei har gjort oss urett, og at dei vil kompensere det på ein måte, held Aalesund-trenaren fram.

Risikerer utestenging

AaFK risikerer samtidig heftige konsekvensar av ikkje å stille opp til NM-kampen. I samsvar med NFFs kampreglement kan laget stengjast ute frå NM i tre år.

– I verste fall, og eg understrekar med tre strekar under «i verste fall», kan dei bli utestengde i tre år, men det trur eg ikkje skal vere noko fokus, seier Fisketjønn.

NFFs konkurransedirektør har forståing for Aalesunds reaksjon gitt situasjonen klubben er i, men hevdar at forbundet måtte ta grep for å hjelpe Glimt.

– Det er viktig å understreke at vi har stor forståing for utfordringane Aalesund kjem opp i, men totalt sett er dette det beste for norsk fotball, seier han til NRK.

Han erkjenner òg at forbundet kunne ha agert tidlegare for å unngå å hamne i situasjonen som no har oppstått.

– Vi får ta kritikken for at vi ikkje såg inn i glaskula tidlegare og planla dette betre. Det gjeld både oss, Norsk Toppfotball og klubbane, seier Fisketjønn.

(©NPK)