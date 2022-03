Trenarar trekkjer seg frå russiske klubbar

sport

Det skriv mellom anna den tyske avisa Bild og den engelske avisa Metro.

Gisdol fortel at han ikkje kan jobbe vidare i at land der den øvste leiaren er ansvarleg for ein krig midt i Europa. Det er ikkje i tråd med verdiane til tyskaren, og derfor har han sagt opp stillinga si på dagen, uttaler han.

– Eg kan ikkje stå på treningsbanen i Moskva, trene spelarane og krevje profesjonalitet når det nokre kilometer unna blir gitt ordre som gjev store lidingar til eit heilt folk. Det er den personlege avgjerda mi, og eg er heilt overtydd om ho, sa Gisdol.

Den tidlegare Liverpool-spelaren Andrey Voronin har òg trekt seg frå stillinga si som assistenttrenar i Dynamo Moskva med omgåande verknad. Det stadfestar klubben i ei Twitter-melding.

Voronin seier til Metro at det heile er like uverkeleg som i ein skrekkfilm.

– Eg får meldingar kvart femte minutt. Eg vil berre hjelpe. Med pengar, eller kva det måtte vere … og eg veit ikkje om eg skal seie det: Men viss eg var i Ukraina akkurat no, ville eg sannsynlegvis òg hatt ein pistol i handa.

