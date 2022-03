Smitteutbrot blant herresprintarane – Klæbo trur sesongen er over

sport

Det opplyser Skiforbundet i ei pressemelding. På elitelaget i sprint er Klæbo, Erik Valnes, Pål Golberg, Håvard Solås Taugbøl og Sindre Bjørnestad Skar.

Dei har alle testa positivt på hurtigtestar, og enkelte har òg fått positivt PCR-svar. Også Even Northug har testa positivt for viruset, skriv Adresseavisen.

«Alle løparane på Menn Elite Sprint har dessverre testa positivt. Det vert no jobba med å kartleggje situasjonen, og om han kan ha konsekvensar for eventuelt fleire løparar som deltok i verdscupen i Lahti førre helg. Det vil med dette utgangspunkt bli gjort endringar i uttalene til både Drammen og Holmenkollen, og vi vil gi oppdateringar så snart vi har ei betre oversikt over situasjonen», skriv forbundet.

Det skal gåast sprintrenn i Drammen allereie torsdag. Tolv norske herreløparar er tekne ut til rennet i utgangspunktet.

Sesongen over?

Verdscupleiar Klæbo seier at smitten er kjedeleg, men beskriv han som uvesentleg i det store biletet, med alt som skjer i verda for tida.

– Dette er ein bagatell når vi ser kva som skjer rundt oss. Eg har teke to hurtigtestar som begge var positive. No er eg på veg til Lillehammer for å ta ein PCR-test. Då får eg eit endeleg svar, seier han i ei fråsegn til norske medium.

– Eg har gjort kva eg kan i snart to år for å halde meg smittefri. Eg klarte det lenge, men turen til Finland vart tydelegvis for mykje. Så dermed har eg nok covid eg òg, som nesten alle andre i samfunnet har hatt eller har.

– No tyder det meste på at sesongen er over for min del. Eg har berre fokus på å bli frisk, og dessutan å komme i trening raskast mogleg. Så får tida vise kva som skjer vidare, seier han.

Lahti-smitte

Sprinttrenar Arild Monsen seier til NRK at smitten må ha oppstått i samband med verdscuphelga i Lahti nyleg. Taugbøl testa positivt for viruset måndag, medan dei fire andre løparane fekk testsvaret tysdag.

Alle dei norske løparane som deltok i Lahti, har avlagt PCR-test, og skiforbundet ventar på å få inn alle svara.

Landslagslege Øystein Andersen seier at han forventar at PCR-testane vil stadfeste smitte hos alle dei som har testa positivt på hurtigtestar.

(©NPK)