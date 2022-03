Skiforbundet nektar russarar og kviterussarar deltaking – renna går uavhengig av FIS-avgjerd

sport

Det opplyser forbundet i ei pressemelding. Skiforbundet har stått fast på at ein ikkje ønskjer russisk eller kviterussisk deltaking som følgje av Russlands invasjon av Ukraina.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) bestemde måndag at dei ikkje vil nekte nokon løparar deltaking på bakgrunn av nasjonalitet. Det finn ikkje Skiforbundet seg i.

– Vi hadde håpa at FIS skulle komme til den avgjerda på vegner av heile skisporten, men no kan ikkje Skiforbundet vente lenger. Skistyret har derfor i dag tidleg vedteke å kunngjere til FIS at russiske og kviterussiske utøvarar ikkje får starte i konkurransar i Noreg, seier skipresident Erik Røste.

Fire idrettar

Det skal gåast langrennssprint i Drammen torsdag og tremil og femmil i Holmenkollen til helga. Dessutan er det hopprenn på Lillehammer allereie onsdag før dei flyttar seg til Oslo. Alpinistane skal konkurrere i Kvitfjell, medan det er kombinertrenn både fredag, laurdag og søndag i Holmenkollen.

FIS har ei moglegheit til å ta verdscupstatusen frå renna, men har så langt ikkje uttalt seg om avgjerda til det norske skiforbundet.

Presset mot det internasjonale forbundet har vore stort det siste døgnet, særleg etter at Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) måndag ettermiddag tilrådde utestenging av Russland og Kviterussland frå alle internasjonale idrettskonkurransar.

Press

Det same har vore haldninga til fleire tonegivande skiforbund. Forbunda i Noreg, Sverige og Finland sende måndag eit felles brev til FIS-leiinga, der det sterkt vart oppmoda til at skitoppane følgjer opp vedtaket frå IOC.

Samtidig la idrettspresident Berit Kjøll ytterlegare press på FIS-toppane. Overfor NTB var ho klar på at det er forventa at alle internasjonale særforbund «raskt fatter nødvendige vedtak som sørger for at utøvere, idrettsledere og tillitsvalgte fra Russland og Hviterussland ikke får anledning til å delta i internasjonal idrett».

– Dette hastar spesielt for dei internasjonale særforbunda som planlegg gjennomføring av internasjonale idrettskonkurransar i Noreg dei neste vekene, sa Kjøll til NTB.

