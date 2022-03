Russarar får spele vidare på tennistourane – blir nekta i lagturneringar

sport

I ein felles uttale frå ATP, WTA og Det internasjonale tennisforbundet (ITF) står det at ITF suspenderer Russlands tennisforbund og Kviterusslands tennisforbund, og at dei følgjeleg ikkje får stille lag i Davis Cup for menn eller Billie Jean Cup for kvinner.

Russland er regjerande meister i begge lagturneringar.

Derimot vil verken ATP eller WTA nekte russiske spelarar å delta i turneringane sine på det noverande tidspunktet. Det betyr at den nye verdseinaren Daniil Medvedev og alle dei andre russiske (eller kviterussiske) stjernene på tennistouren kan spele vidare, men dei må greie seg utan flagg eller nasjonsnemning.

I den felles uttalen uttaler dei tre organisasjonane sjokk og sorg over den russiske invasjonen i Ukraina.

ATP og WTA har stroke den felles turneringa i Moskva i oktober frå terminlista.

